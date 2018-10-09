Ula'nın susamına Yunan ve Japon ilgisi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Ula ilçesinde üretilen, iklimin de etkisiyle yağ oranı yüksek, aroması ise lezzetli olan susama özellikle Yunan ve Japonlar ilgi gösteriyor. Kilosu 15 ila 20 liradan satılan susam, ilçe ekonomisine de katkı sağlıyor.

Ula\'nın Akçapınar ve Gökova mahallelerinde geleneksel yöntemlerle üretilen susam, yurt dışına açıldı. Özellikle Japon müşteriler, suşi yapımında kullandıkları susamın kalite ve lezzetine çok önem verdikleri için ürünü yerinde satın almak amacıyla yaklaşık 10 yıldır bölgeye gelmeye başladı. Japonların yanı sıra Yunan müşteriler de bu ürünü tercih ediyor.

Ünü yurt dışına taşan ürün ise geleneksel yöntemle üretiliyor. Sabahın ilk ışıklarında tarlalarına giden çiftçiler, çırpma işleminden sonra ürünü elekten geçiriyor. Susamlar yıkama işleminden geçirildikten sonra kurutularak, kalitesine göre kilosu 15 ila 20 liradan satılıyor. Üretici Salih Armutçuoğlu, 12 yaşından beri çiftçilik yaptığını belirterek, \"Organik tarım yapıyorum. Yunan ve Japonlar gelip 25\'şer kiloluk paket satın alıyor. Yağışlardan dolayı verim iyi değildi. 53 dönümlük tarlamdan 3,5 ton ürün alacağım. Saplarını atmıyorum. Kıydıktan sonra gübre olarak tarlaya serpiştireceğiz\" dedi.

Ula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nde görevli ziraat mühendisi Gencer Söğüt ise \"Gökova havasında uzun yıllardan bu yana susam yetiştiriciliği yapılıyor. Havzanın mikroklima özelliği nedeniyle susamımızın kendine has aroma, lezzet ve yağ kalitesi mevcut. Altın susam olarak bilinen bir çeşit. Yıllardan beri herhangi bir ıslah çalışması yapılmamış. Son yıllarda Japonlar büyük ilgi gösteriyor. Tamamına yakınının bu ülkeye ihraç olması bekleniyor\" diye konuştu.

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