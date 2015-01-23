'Ulan İstanbul' dizisi vedaya hazırlanıyor

Kanal D'de Haziran 2014′de ilk bölümü yayınlanan Ulan İstanbul dizisi, reytinglerde düşmeye başlayınca, kanal yönetimi tarafından sonlandırma kararı alındı.

Ancak Ulan İstanbul dizisi beklenmedik bir şekilde Kasım ayı sonlarında reytinglerde büyük düşüş yaşamıştı. Karadayı, O Ses Türkiye ve Paramparça dizilerinin gölgesinde kalan dizi, Aralık ayından itibaren reytinglerde ilk 10 sıraya bile girememeye başlamıştı.



gazeteciler.com'un haberine göre, yılın en büyük sürpriz yapan dizilerinden biri olan Ulan İstanbul'da Karlos ve Yaren şarkılarıyla da fenomen haline gelmişti. Ancak dizideki büyük düşüşün önüne bir türlü geçilemedi. Yaz dizisi olarak düşünülen senaryoda, haksız yere hapise giren bir abilerini kurtarmak isteyen Kandemir ve çetesi, haksız kazanç elde edenleri çeşitli yollarla dolandırarak 1 milyon TL'yi toplamaya çalışıyorlardı.



Dizinin ilerleyen bölümlerinde 1 milyonu toplayan Nevizadeler parayı çaldırınca yine en başa dönüldü. Senaryodaki bu kısır döngü aşılamayınca da reytinglerde düşüş başladı.

Dizi geçen Pazartesi yayınlanan 30. bölümüyle de ilk 10′a giremedi ve reytinglerde 14. sırada yer alabildi.



Kanal D yönetiminin Ulan İstanbul dizisi için final kararı aldığı öğrenildi. Ulan İstanbul'un 3 hafta sonra yayınlanacak olan 33. bölümüyle final yaparak ekrana veda edeceği iddia edildi.