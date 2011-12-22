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Politika

Ukrayna'ya vize kalktı ANKARA (A.A) 

22 Aralık 2011 19:34

-Ukrayna'ya vize kalktı ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Ukrayna arasında vize muafiyeti anlaşmasının imzalandığını bildirdi.  Başbakan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Başbakanlık Merkez Bina'da ortak basın toplantısı düzenledi. Karadeniz'in kuzey yakasında yer alan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Yanukoviç'i Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbakan Erdoğan, ''Bu ziyaretin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisisin 20. yıl dönümü arefesinde gerçekleşmesi ayrıca önemlidir'' dedi. Yanukoviç ile baş başa görüşmenin ardından eş başkanlığını yaptıkları Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısını da gerçekleştirdiklerini anlatan Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: "En üst düzeyde yön vereceğimiz bu kurumsal mekanizma sayesinde ilişkileri yeni projelerle taçlandırmayı düşünüyoruz. Bugünkü başlangıcın bu noktada çok çok önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Görüşmelerimizde gerek bizler, gerekse bakan arkadaşlarımızın ikili toplantıları da çok çok verimli. Gelecek yıl Kiev'de yapacağımız toplantı için de önemli bir yol haritasının tespitine vesile oldu. İlişkilerimize yön veren siyasi diyaloğun her düzeyde ve en üst yoğunlukta sürdürülmesi, bu yol haritasına ayrı bir zenginlik kazandırıyor. Özellikle ulaştırma, enerji ve savunma sanayi gibi potansiyel vadeden alanlarda işbirliğini geliştirmeye karar verdik. Ülkelerimizin kalkınmasına ivme kazandırmak bölgemizde bir refah ve istikrar kuşağı oluşturmak öncelikli hedefimizdir.  Bunun için kişi, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına imkan sağlayacak şartların tesisine yönelik yönelik çabalarımızı özellikle yoğunlaştırma kararı aldık. Az önce sizlerin de şahit olduğu gibi önemli bir adımı attık bu da vize muhafiyeti anlaşmasıydı imzalanmış oldu, hayırlı olsun."

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