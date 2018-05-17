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Dünya

Ukrayna'nın en büyük çelik üreticisinde işçiler grevde

Sonat Kerem / Kiev, 17 Mayıs (DHA) - Dünya çelik devi Arcelor Mittal’ın Ukrayna’daki fabrikasında işçilerin greve gitmesi nedeniyle üretimin büyük ölçüde durduğu bildirildi

17 Mayıs 2018 19:57

Sonat Kerem / Kiev, 17 Mayıs (DHA) - Dünya çelik devi Arcelor Mittal’ın Ukrayna’daki fabrikasında işçilerin greve gitmesi nedeniyle üretimin büyük ölçüde durduğu bildirildi.
Ukrayna’nın Dnepropetrovsk ilinde, ülkenin en büyük metalürji işletmesi Arcelor Mittal Krivig Rig’de işçilerin greve gitmesi nedeniyle üretim durdu. 
Greve giden fabrika çalışanları, maaşlarının 1,000 euroya çıkarılmasını, çalışma güvencelerinin artırılmasını ve üretim araçlarının onarılmasını talep ediyor.
Fabrikada grev nedeniyle 92 dizel lokomotiften yalnızca 14’ünün çalıştığı, üretimin büyük ölçüde kesintiye uğradığı belirtildi.
Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, “Önceden haber verilmeyen grev nedeniyle tüm fabrikada üretim tehdit altında” denildi.
21 bin kişinin çalıştığı Arcelor Mittal Krivig Rig fabrikasında bugün ortalama maaşın 14 bin grivna (yaklaşık iki bin 370 lira) olduğu belirtilen şirket açıklamasında, bu rakamın Ukrayna ortalmasının üzerinde olduğu ve maaşlara 1 Mayıs’ta yüzde 20 zam yapıldığı belirtildi.
Sendika temsilcileri ile fabrika yönetimi arasında görüşmelerin devam ettiği açıklandı.

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