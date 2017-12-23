Ukrayna'nın doğusundaki ateşkes bin 400 kez ihlal edildi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkan Yardımcısı Aleksandr Hug, bu yıl içinde Ukrayna'nın doğusunda, ateşkesin yaklaşık 400 bin defa ihlal edildiğini bildirdi.

Hug, misyonun çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Donbas'taki çatışmalar yüzünden bölgede ateşkesin geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 40 artışla 16 bin defa ihlal edildiğini belirtti.

Bu hafta pazartesi ve salı günü çatışmaların en yüksek seviyeye ulaştığına dikkati çeken Hug, sadece bu iki günlük sürede Lugansk'ın batısında ve Yasinovata'da 7 bin defa ateşkes ihlali yaşandığını bildirdi.

Hug, "AGİT Özel Gözlem Misyonu tarafından bu yıl Ukrayna'da yaklaşık 400 bin defa ateşkes ihlali yaşandığı tespit edilmiştir. Minsk Anlaşması gereği ağır silahların belirlenen sınırlara geri çekilmesine yönelik ise 4 bine yakın ihlal olmuştur." dedi.

Çatışmalar ve mayın patlamaları sonucunda bu yıl Donbas'ta bir AGİT gözlemcisinin de aralarında bulunduğu 85 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Hug, bölgede 384 sivilin de yaralandığını ifade etti.