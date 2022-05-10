Ukraynalıların dolandırıldığı iddiasında ilginç detay: Eski Jandarma Lojistik Komutanı Abdullah Koçum da şüpheli

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyı’nin silah, miğfer ve çelik yelek gibi askeri malzemeler konusunda anlaştıkları Türk iş insanları tarafından 5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada ilginç bir detay ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alınanlardan birinin de 2020 yılında emekliye sevk edilen Jandarma Genel Komutanlığı eski Lojistik Başkanı emekli Tuğgeneral Abdullah Koçum olduğu anlaşıldı. Koçum, Krakovetskyı’nin, 5 milyar dolar ödeme yaptıktan sonra ulaşamaz hale geldiğini öne sürdüğü Aka Silah firmasının sahibi Koray Altınel’in ortağı çıktı. Aka Silah’ın yüzde 50 ortağı olduğu öğrenilen Koçum’un 23 Nisan’da şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Aynı kapsamda ifadesi alınan iş insanı Murat Özvardar, arkadaşı Mehmet Dağlar’ın, Altınel ve Koçum’u emniyet ve jandarmanın tedarikçisi olarak anlattığını ifade ederek, Altınel’in kendisini Koçum ile tanıştırmak istediğini ancak bu görüşmenin gerçekleşmediğini kaydetti. Şikayetçi Krakovetskyı ile Altınel’i tanıştıran Dağlar ise, “Şahısları Aka ARMS isimli firmaya ben yönlendirdim fakat Abdullah Koçum’a olan güven ve bu şirketin daha önceki yaptığı işleri de duyduğumdan dolayı mahcup olmayacağım kanaatiyle yönlendirdim” dedi.

5 milyon dolarlık vurgun iddiası

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyı, Türk iş insanları tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olmuş ve ifadesinde, iş insanı Murat Özvardar aracılığıyla tanıştığı Koray Altınel ile miğfer, çelik yelek ve silah alımı için anlaştıklarını ancak toplamda 5 milyar dolar ödeme yaptıktan sonra Altınel’e ulaşamaz hale geldiğini anlatmıştı. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada Aka Silah isimli firmanın sahibi Altınel gözaltına alınmış ve sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Altınel, mahkemedeki sorgusunda Krakovetskyı ile Murat Özvardar ve Mehmet Dağlar aracılığıyla tanıştığını, görüşmeler sonrasında anlaştıklarını ve paranın ödenmesinden sonra da gerekli siparişlerin verildiğini belirterek, “3 bine yakın yelek organize sanayide depoda bekliyor. Hem gümrükte hem fabrikada ürünler bekliyor. Biz sözleşmeyi parayı gönderen kişilerle yaptık. Ukrayna Büyükelçiliğinin bizimle ilgili şikayeti yoktur. Biz ticaretimize devam ediyoruz” demişti.

Firmanın ortağı çıktı

T24’ün ulaştığı soruşturma dosyasının detaylarında, Jandarma Genel Komutanlığı eski Lojistik Başkanı emekli Tuğgeneral Abdullah Koçum’un, Altınel’in Aka Silah isimli firmasına yüzde 50 hisseyle ortak olduğu ve bu nedenle soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı ortaya çıktı. Aynı kapsamda ifadesi alınan iş insanı Murat Özvardar ile Ukraynalıları Altınel ile tanıştıran Mehmet Dağlar’a ifadeleri sırasında Koçum da soruldu. Özvardar ifadesinde, Altınel’i Dağlar aracılığıyla tanıdığını belirterek, “Dağlar bana Koray Altınel ve Abdullah Koçum isimli şahısları Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün tedarikçisi güvenilir insanlar olduğunu söyleyerek tanıttı” dedi. Ukraynalı yetkililerin de katıldığı yemeğe ilişkin detayları anlatan Özvardar, “Yemek esnasında Koray Altınel bana Emniyetin ve Jandarma’nın tedarikçisi olduğunu, aynı zamanda Abdullah Koçum isimli eski tuğgeneralin de kendi ortağı olduğunu, Süleyman Soylu’nun kendisinin çok yakını olduğunu belirtti” diye konuştu. Özvardar, ofisine gittiklerinde Altınel’in kendisini Koçum ile tanıştıracağını ancak bu görüşmenin gerçekleşmediğini de söyledi.

“Koçum’a olan güven nedeniyle yönlendirdim”

Ukraynalılar ile Aka Silah firmasının sahibi Altınel’i tanıştıran şüphelilerden Mehmet Dağlar ise ifadesinde Koçum ile ilgili şunları söyledi:

“Volodymyr Krakovetskyı isimli şahıs ile ortaklığı yaptığım şirkette Murat Özvardar aracılığı ile tanıştım. Özvardar benden şahsın ihtiyaçları olan alımları yapabilmesi için üreticilere yönlendirilmesini istemişti, şahsı aradım ve firmaya çağırdım. Burada buluştuk ve Aka ARMS isimli firmaya geçtik. Jandarma Lojistik Komutanlığı yapmış olan emekli general Abdullah Koçum’un bu firmada ortak olması ve bu şirketin bu teminleri yapabileceğini düşündüğümden dolayı şahısları Aka ARMS’a götürmüştüm. Benim bahsi geçen dolandırıcılık olayı ile hiçbir alakam yoktur, bahsi geçtiği gibi şahısları Aka ARMS isimli firmaya ben yönlendirdim fakat Abdullah Koçum’a olan güven ve bu şirketin daha önceki yaptığı işleri de duyduğumdan dolayı mahcup olmayacağım kanaatiyle yönlendirdik. Ayrıca benim bu olayda maddi veya manevi hiçbir kazancım olmadığı gibi bu konu ile ilgili bir talebimde söz konusu olmamıştır ve olamazda, aralarında bir para alışverişi olmuşsa da benim bilgim yoktur”

Öte yandan Özvardar’ın ifadesinden, Koçum’a da sorgusu sırasında Özvardar’ı tanıyıp tanımadığının sorulduğu, kendisinin de “Şahsen tanımam. Kendisini şirketimize Koray Altınel ile iş görüşmesi yapmaya geldiğinde görmüştüm” dediği anlaşıldı.



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