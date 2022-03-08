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Dünya

Ukraynalı yetkililer: Sumi'ye düzenlenen hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil hayatını kaybetti

08 Mart 2022 14:14

T24 Dış Haberler

Ukraynalı yetkililer, insani koridor açılması planlanan Sumi kenti yakınlarında pazartesi günü yapılan Rus hava saldırısı sonucunda 2'si çocuk 9 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ukrayna arama kurtarma servisi, başkent Kiev'in 350 kilometre doğusundaki kentin pazartesi gecesi saat 23.00 sularında hedef alındığını belirtti.

Telegram'dan yapılan açıklamada Rus uçaklarının apartmanları hedef aldığı iddia edildi.

Bugün sivillerin tahliyesi için Sumi'den Poltava'ya giden bir insani koridor açılması planlanıyordu. Kiev, Rusya'nın bu yolu kullananları rotadan çıkarıp başka bir yere götürmeye çalışacağını iddia etti.

 

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