Ukraynalı yetkili: Kiev üzerinde bir düşman 'hava aracı' vuruldu

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Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Anton Geraşenko, Ukrayna kuvvetlerinin Kiev'in üzerinde uçan bir Rus 'hava aracını' vurduğunu ifade etti.

Geraşenko, vurulan aracın düşerken 9 katlı bir apartmana çarptığını ve binada yangın çıktığını belirtti.

Ukraynalı yetkili, cuma sabah erken saatlerde duyulan patlama seslerinin şehrin hava savunmasının hava aracına açtığı ateşten kaynaklandığını bildirdi.

Reuters'ın aktardığına göre düşürülen hava aracının insanlı olup olmadığı bilinmiyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda hava aracının vurulduğu ana dair bir video paylaşılırken, "Savaş suçluları Kiev'in barışçıl bölgelerine ateş açtı. Hava savunması, 'kardeşlerin' iki ölümcül hediyesinin başkente ulaşmasına izin vermedi. Sakin kalın, birbirinize yardım edin ve bilgileri sadece resmi kaynaklarda bilgi alın" denildi.