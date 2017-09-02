Ukraynalı polisler, eğitim veren Kanadalı mevkidaşını soydu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de polisler, kendilerini eğitmek için ülkeye gelen Kanadalı mevkidaşını soydu.

Polis memurları, bir Kanada vatandaşını durdurarak evraklarını kontrol etti. Ardından polislerden biri, arabasına bindirdiği Kanadalının tüm parasına ve kredi kartına el koydu. Polisler konuğu beş parasız bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Sputnik'in Ukrayna haber ajansı Strana.ua'dan aktardığı habere göre, olay 22 Nisan’da yaşandı ama Ukraynalı polisler ilgili suçlamayı ağustos ayında aldı.

Kanadalının devriye polis kadrolarını eğitmek için Ukrayna'ya gelen polis misyonu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma sonucu polis memurlarının Kanadalı mevkidaşından yaklaşık bin 400 grivna (200 lira) ve kredi kartını çaldığı tespit edildi. Olayla ilgili 'hırsızlık' maddesinden dava açılırken, Kanada’nın Ukrayna Büyükelçiliği’nin davayı yakından takip ettiği ifade edildi.