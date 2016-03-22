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Dünya
Deutsche Welle

Ukraynalı pilota 22 yıl hapis

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Rus mahkemesince suçlu bulunan Ukraynalı kadın pilot ile ilgili kararı tanımadıklarını açıkladı.

22 Mart 2016 21:05


Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko Kiev'de yaptığı açıklamada Rus mahkemesinin Ukraynalı kadın pilot Nadejda Savçenko ile ilgili kararını tanımadıklarını açıkladı. Poroşenko "Ukrayna bir komediye dönüşen Nadejda Savçenko ile ilgili davayı asla tanımayacaktır" şeklinde konuştu. Poroşenko söz konusu kovuşturmada yer alan tüm taraflarla ilgili yaptırımların olacağını kaydetti.

34 yaşındaki Ukraynalı kadın pilot Nadejda Savçenko, yargılandığı Rus mahkemesince cinayetten suçlu bulunmuş ve 22 yıl hapse mahkum edilmişti. Mahkeme, Savçenko'nun iki Rus gazetecinin ölümünden sorumlu olduğuna hükmetmiş, "Savçenko'nun siyasi nefret ve düşmanlık motifleriyle cinayet suçu işlediğine" kanaat getirmişti.

Savçenko, 2014 yılında, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar sırasında, yerlerini orduya bildirdiği Rusya Devlet Televizyonu'nda görevli iki Rus gazetecinin ölümüne neden olmakla suçlanıyordu. Nadejda Savçenko ise hakkındaki iddiaları reddediyor. Dava uluslararası toplum tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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