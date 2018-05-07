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Ukraynalı öğrenciler paraları kalmayınca çareyi şarkı söylemekte buldular

  İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'dan Kiev’e gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen ve yanlarında paraları kalmayan 6-11 yaş arasındaki Ukraynalı 9 öğrenci,  yolculara şarkılar söyleyerek para topladı

07 Mayıs 2018 19:23

 

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'dan Kiev’e gitmek için Atatürk Havalimanı\'na gelen ve yanlarında paraları kalmayan 6-11 yaş arasındaki Ukraynalı 9 öğrenci,  yolculara şarkılar söyleyerek para topladı.

Bir süre önce İstanbul’a gelen Ukraynalı öğrenci grubu, Kiev’e gitmek için Atatürk Havalimanı’na geldi. Paraları kalmayan ancak su, çay, kahve gibi içeceklerden almak isteyen öğrenciler, daha sonra Dış Hatlar Gidiş Arındırılmış Salon’da yolculardan para toplamak için şarkı söylemeye başladı. Başlarındaki kadın öğretmen de öğrencilerin bu ilginç girişimini destekledi. Yolcular şarkıları keyifle dinlerken, öğrencilerin tuttuğu şapkaya da para attılar. Topladıkları paralarla kendilerine içecekler alan öğrenciler, daha sonra şarkı söyleyerek uçağın kapısına kadar gittiler.

(FOTOĞRAF)

 

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