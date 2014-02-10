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Dünya
Deutsche Welle

Ukraynalı muhalif Almanya'ya gelmek istiyor

Ukraynalı işkence mağduru Dimitri Bulatov, tedavi gördüğü Litvanya’dan ülkesine dönmek istemiyor. Bulatov’un Almanya’da yaşamak istediği belirtildi.

10 Şubat 2014 14:20


Alman "Rhenische Post" gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna'da gördüğü işkence nedeniyle ağır yaralanan Dimitri Bulatov, ailesinin yaşadığı Almanya'nın Hagen kentine gelmek istiyor.

Haberde, Litvanya'daki tedavisi devam eden Bulatov'un bu isteğini Alman yetkililere ilettiği belirtildi.

Avrupa muhafazakarların gençlik organizasyonu başkanı Benedict Pöttering'in Bulatov'la telefonla görüştüğü ve daha sonra Bulatov'in isteğini Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'e ilettiği ifade edildi.

Ukrayna'da hükümete karşı devam eden gösterilerde öncü rol oynayan isimlerden biri olan Dimitri Bulatov, 22 Ocak'ta kaçırılmış ve daha sonra ağır işkence görmüş bir halde bulunmuştu.

Öte yandan Avrupa Birliği'nin gündeminde Ukrayna'daki kriz var. Brüksel'de bugün toplanacak olan AB dışişleri bakanları ülkedeki gelişmeleri masaya yatıracak ve siyasi çözüm çabalarının yanı sıra Ukrayna'ya mali yardım yapılmasını da ele alacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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