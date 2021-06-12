Ukraynalı modelin şüpheli ölümü: Balkonda kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü

İstanbul’da Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant, evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Sraufant’ın erkek arkadaşı köpek eğitmeni Burak Ercan, "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan tutuklandı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Burak Ercan ve Anzelika Sraufant, önceki gece Ataşehir’deki bir restoranda yemek yedikten sonra Sancaktepe’deki rezidansa dönerken takside tartıştı. Rezidansa geldiklerinde tartışma sürdü.

İddiaya göre, Anzelika, bir ara balkondan sarkınca dengesini kaybederek düştü. Burak Ercan aşağı indiğinde durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulans geldiğinde Anzelika’nın öldüğü anlaşıldı.

Polis evde, bir miktar uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan Ercan, ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Ercan ifadesinde Anzelika’nın uyuşturucu almak için M.A.’yı çağırdığını, o sırada evde ikisinin bulunduğunu ve birden Anzelika’nın kendisini balkondan attığını iddia ederek, "Balkonda kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Defalarca bileklerini keserek fotoğraflar attı" dediği öğrenildi.

"Kasten öldürme" suçundan tutuklanan Burak Ercan’ın Anzelika Sraufant’ın balkondan sarktığı sırada müdahale ederek tutmak yerine cep telefonuyla kayıt yaptığı iddia edildi.