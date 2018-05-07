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Ukraynalı milyarder yatıyla Bodrum'da

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- UKRAYNA'da pazar payının yüzde 50'sine sahip tavuk markası sahibi, milyarder iş insanı Yuriy Kosiuk, bugün 85 metrelik 'Valerie' isimli ultra lüks yatı ile Bodrum'a geldi

07 Mayıs 2018 22:42

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- UKRAYNA\'da pazar payının yüzde 50\'sine sahip tavuk markası sahibi, milyarder iş insanı Yuriy Kosiuk, bugün 85 metrelik \'Valerie\' isimli ultra lüks yatı ile Bodrum\'a geldi. Kosiuk\'un bir diğer Ukraynalı milyarder Aleksander Yaroslavsky ile Bodrum\'da bir hafta tatil yapacağı belirtildi.
Ukraynalı iş insanı Yuriy Kosiuk, bugün öğle saatlerinde özel jeti ile önce Milas- Bodrum Havalimanı\'na ardından da kendisini Güllük açıklarında bekleyen ve dünyanın en lüks 50 yatı arasında gösterilen 85 metre uzunluğundaki ultra lüks yatı Valerie\'ye geçti. Kosiuk\'un 6 ultra lüks kabinde, 12 konuk ağırlayabilen yatı; kapanan Metalist Kharkiv futbol kulübünün eski yönetim kurulu başkanı, Ukraynalı iş insanı Aleksander Yaroslavsky\'nin 60 metrelik \'Kaiser\' isimli yatı ile birlikte akşam saatlerinde Yalıkavak Koyu\'na demirledi. Yan yana duran ultra iki lüks motor yat yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Bodrum\'da bir hafta tatil yapacağı belirtilen Kusiuk ile Yaroslavsky delüks bir otelde iki gün konaklamak için yatlarından ayrıldı. Yatların etrafında zodyak botlarla dolaşan Ukraynalı korumaların etrafta kuş uçurtmadığı, yatlara merakla yaklaşan teknedekileri ve jet-ski\'dekileri uyardıkları görüldü.
Kusiuk ve Yaroslavsky\'nin Bodrum ve Marmaris\'teki cennet koylarda tatil yaptıktan sonra Yunan adalarına geçecekleri öğrenildi.

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