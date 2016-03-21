Ukraynalı kadın pilot cinayetten suçlu bulundu



Rus İnterfax ajansının haberine göre, Ukraynalı kadın pilot Nadejda Savçenko'nun, Rusya'nın Donetsk kentindeki mahkemede karar duruşması yapıldı. Mahkeme, Savçenko'nun iki Rus gazetecinin ölümünden sorumlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, "Savçenko'nun siyasi nefret ve düşmanlık motifleriyle cinayet suçu işlediğini" kanaat getirdi.

'Rus gazetecilerin ölümüne neden oldu'

Savçenko, 2014 yılında, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar sırasında, yerlerini orduya bildirdiği Rusya Devlet Televizyonu'nda görevli iki Rus gazetecinin ölümüne neden olmakla suçlanıyordu.

Dava uluslararası toplum tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. Savçenko'nun alacağı ceza, gerekçeli kararın okunacağı salı günü belli olacak. Savcılık hakkında 23 yıl hapis talep etmişti.

Açlık grevine gidecek

34 yaşındaki Savçenko, hakkındaki mahkeme kararını temyiz etmeyeceğini duyurmuştu. Savçenko, esir değişimi kapsamında takas edilerek Ukrayna'ya dönmeyi umuyor. Avukatları, takas ihtimalinin sözkonusu olmaması halinde, karar yürürlüğe girdikten 10 gün sonra süresiz açlık grevine gideceğini duyurdular.

AB tepki gösterdi

Moskova'daki AB temsilciliği Savçenko'nun derhal serbest bırakılmasını talep etti. Rusya, Savçenko davasını izlemek isteyen bir Ukrayna milletvekilinin ülkeye girişine izin vermedi. Savçenko, 2014'te Ukrayna parlamentosu milletvekilliğine seçilmişti.