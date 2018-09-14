Ukraynalı iki bakan hakkında yolsuzluk soruşturması 

Sonat Kerem / Kiev, 14 Eylül (DHA) - Ukrayna Adalet Bakanı Pavel Petrenko hakkında, gerçeğe aykırı mal beyanında bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Kiev’de Solomenka Mahkemesi, Yolsuzlukla Mücadele Bürosu’nun Adalet Bakanı Pavel Petrenko hakkında soruşturma başlatmasına hükmetti.

Bakan Petrenko’nun yeğeni Bojena Kliçuk’un, Petrenko’nun bakanlığa atanmasının ardından, Kiev’in merkezinde lüks rezidanslarda iki daire ve Lexus NX200 marka otomobil satın aldığı iddia ediliyor. Mahkeme dosyasına göre Kliçuk, bu iki dairenin dışında başka bir konutta yaşıyor. Petrenko’nun resmi mal beyanına göre konut sahibi olmaması ve kirada oturması da şüpheler arasında gösteriliyor.

Ukrayna Yolsuzluklarla Mücadele Bürosu, Ukrayna Altyapı Bakanı Vladimir Omelyan’ın da “yasa dışı yoldan zenginleştiği” yönünde şüpheler olduğunu açıklamıştı.

Yaklaşık 18 yıldır kamu görevinde bulunan Omelyan’ın, 1 Ocak 2000-26 Nisan tarihleri arasında 2.17 milyon grivnalık yasal gelir beyanında bulunduğu, giderlerinin ise yalnızca 2008-2015 yılları arasında 3.45 milyon grivna olduğu belirtilmişti.

Yolsuzluklarla Mücadele Bürosu, Omelyan’ın Altyapı Bakan Yardımcısı olduğu 2015 yılında, bedelleri resmi gelirlerinin çok üzerinde olan ve yasal yoldan edinildiği kanıtlanamayan varlıklara sahip olduğu iddiasını paylaşmıştı.

Bakanın BMW X5 marka otomobil ile 90 bin dolar ve 25 bin euro nakit parayı şüpheli şekilde elde ettiği öne sürülmüştü.