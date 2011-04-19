-UKRAYNALI GÜZELLER, ANTALYA'DA KAMPA GİRDİ ANTALYA (A.A) - 19.04.2011 - Ukrayna'da düzenlenen ''Queen Of Ukraine'' adlı güzellik yarışmasında finale kalan 24 güzel, Antalya Rixos Premium Belek'de kampa girdi. Ukrayna'daki ''Queen Of Ukraine'' adlı güzellik yarışmasında finale kalan 24 güzel, kamp için Antalya'ya geldi. Serik ilçesi Belek tatil merkezindeki Rixos Premium Belek'de 15 günlük kampa giren güzeller, ülkelerinin özel televizyon kanalı için düzenlenen ''Tat Güzeli Yarışması'' için mücadele etti. Şef Serdar Kaygusuz'un jüri üyeliğinde yemek dalında hünerlerini sergileyen güzeller, ''Tat Güzeli'' unvanıyla ödüllendirildi.