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Dünya

Ukraynalı gazeteci: Parlamento başkanıyla kürsüde ilişkiye girmek istiyorum

Genç gazeteci, milletvekili statüsü aldığı güne kadar parlamentonun başına yeni, seksi ve güçlü bir başkanın geçmesini umuyor

18 Kasım 2017 22:59

Ukraynalı gazeteci Yaroslava Koba, yeni seçilecek genç bir meclis başkanı ile kürsüde cinsel ilişkiye girmek için milletvekili olmak istediğini belirtti.

Ukraynalı blogger Vasiliy Krutçak’ın Facebook hesabından yayınladığı videoda, Koba’nın ilginç açıklamalarda bulunduğu görüldü.

Koba, “Önce politikacı, ardından da milletvekili statüsünü almak istiyorum. Daha sonra da parlamento başkanıyla kürsüde cinsel ilişkiye girmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Genç gazeteci, milletvekili statüsü aldığı güne kadar parlamentonun başına yeni, seksi ve güçlü bir başkanın geçmesini umuyor.

 

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Yaroslava KobaVasiliy Krutçak

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