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Dünya

Ukraynalı fotoğrafçı Maksim Levin, Rus güçleri tarafından öldürüldü

Rusya'nın Ukraynayı işgalinden itibaren 8 gazetecinin hayatını kaybettiği açıklandı

03 Nisan 2022 11:43

Fotoğrafçı ve kameraman Maksim Levin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini takip ederken Rus güçleri tarafından Kiev'de vurularak öldürüldü.

Ukraynalı bir haber sitesi olan LB.ua'da çalışan Levin, aynı zamanda BBC ve Reuters gibi ulusal haber sitelerine katkıda bulunuyordu. 

Çalıştığı haber sitesi LB.ua tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada; 13 Mart'tan beri haber alınamayan Maksim Levin'in, 1 Nisan'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarındaki bir köyde cansız bedeninin bulunduğu söylendi. 

Rusya'nın Ukrayna işgalini başlatmasından itibaren sekiz gazetecinin hayatını kaybettiği biliniyor.

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