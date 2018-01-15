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Deutsche Welle

Ukraynalı Femen aktivistine 3 yıl hapis cezası

Çekya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak üzere sandık başına giden Cumhurbaşkanı adayı Milos Zeman'ı protesto eden ve sonrasında gözaltına alınan Femen üyesi aktivist hakkında 3 yıl hapis cezasına hükmedildi.

15 Ocak 2018 21:21

Çekya'da 15 Ocak Cuma günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyunu kullanmak üzere sandık başına giden Cumhurbaşkanı adayı Milos Zeman'ı protesto eden Ukrayna vatandaşı Femen aktivisti Angelina Diasch hakkında mahkeme kararını Pazar günü Prag'da açıkladı.

Mahkeme Cuma günü oy kullanmak üzere sandık başına giden Cumhurbaşkanı adayı Milos Zeman'a birkaç kere "Putin'in fahişesi" diyerek müdahale eden 27 yaşındaki aktivist hakkında üç yıl hapis cezasına hükmetti, ancak cezayı erteledi. Cezası ertelenen aktiviste ilişkin mahkeme ayrıca sınırdışı etme kararı verdi. Diasch'ın avukatı "müvekkilinin bir an önce Ukrayna'ya dönebilmesi için kararı kabul ettiklerini" açıkladı.

Avukatı, 27 yaşındaki Femen aktivistinin amacının Zeman'ın tekrar seçilmesi ihtimaline karşı Çekleri uyarmak olduğunu belirtti. Avukatı aracılığı ile açıklama yapan aktivist, Zeman'ın yeniden seçilmesi halinde Çekya'nın Rusya etki alanı altına gireceğinden endişe duyduğunu ve böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde bunun acı verici sonuçları olacağını ifade etti.

Çekya'da gerçekleştirilen birinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Rusya yanlısı bir politika benimseyen Milos Zeman yüzde 39 oy oranı ile ilk tur seçimlerini kazanmıştı. Zeman 26-27 Ocak'ta düzenlenecek olan ikinci tur seçimlerinde yüzde 26 oy almış olan Avrupa yanlısı Jiri Drahos ile karşı karşıya gelecek.

AFP/MY/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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