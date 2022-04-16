Ukraynalı diplomat: Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulasa ve uçuşları kesse memnun oluruz; ancak durumu anlıyoruz

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Ukraynalı bir diplomat, Kiev'in Rus işgaline karşı destek için mümkün olduğunca Türkiye'yle çalıştığını söyledi. Diplomat aynı zamanda bu durumdan memnun olmasalar da Ankara'nın Moskova ile paralel bağlarının bir gerçek olduğunu anladıklarını belirtti.

Cuma günü gazetecilere isminin paylaşılmaması şartıyla açıklamalarda bulunan Ukraynalı diplomat, ''Türkiye yaptırımlara katılsa ve Rusya'dan uçuşları kesse memnun oluruz. Ancak gerçekliği anlıyoruz'' dedi.

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''Türkiye'yi eleştirmek yerine mümkün olduğunca onlarla çalışmaya çalışıyor; olası gözükmeyen bir şey talep etmiyoruz'' diyen diplomat, Türkiye'nin savaşın başlamasından bu yana Rusya ve Ukrayna'yı bakanlar seviyesinde bir araya getirebilen tek ülke olduğuna dikkat çekti.

Diplomat, bazı gemilerin Suriye sularından Rusya'ya teçhizat taşıyabileceğini; Türkiye'den bu olasılık için gözlerini açık tutmalarını istediklerini belirtti.

Türkiye, Rusya'nın saldırılarını açıkça kınarken ve Moskova'nın tepkilerine rağmen Kiev'e SİHA satmaya devam ederken Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına katılmadı. Ankara, buna gerekçe olarak Türkiye'nin barışın sağlanmasına yardımcı olmak için iki ülkeyle de iletişimi kanalını açık tutmaya çalıştığını belirtti.

Türkiye, iki ülke arasındaki savaşta aynı zamanda kolaylaştırıcı ülke rolü oynuyor. Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları savaşın başlamasından bu yana ilk kez 10 Mart'ta Antalya'da bir araya geldi. Tarafların müzakere heyetleri geçen haftalarda da İstanbul'da bir araya gelmişti.

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