Ukraynalı çiftten, çalınan eşyalarını bulan polise övgü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),(DHA)- MARMARİS\'teki plajda Ukraynalı turist çiftin çantasını çalarak kaçan 22 yaşındaki R.D., polis tarafından yakalandı. Ukraynalı çift, içindeki eşyalarla birlikte çantalarını teslim eden polise teşekkür etti.

Olay, dün akşam, İçmeler Mahallesi\'ndeki halk plajında meydana geldi. Ukraynalı ekonomist 32 yaşındaki Valode Viktovie ve 35 yaşındaki Maria Viktovie çifti plajda dolaşırken, çantalarını ve üzerlerindeki elbiseleri çıkartarak denize girdi. Turist çift, kendilerini izleyen bir kişiden habersiz yüzmeye başladı. Maria Viktovie, eşyalarının yanında biri olduğunu fark ederek bağırmaya başladı. Çantayı alan hırsız, hızlı adımlarla plajdan uzaklaşarak gözden kayboldu. İhbar üzerine plaja gelen polis, çalışma yaptı.

Plaja gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Maria Viktovie\'ten şüphelinin eşkalini aldı. Sivil polis ekipleri 1 saat süren arama sonucu eşkale uyan bir kişiyi, 300 metre uzaktaki bir bankta yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, turist çifte ait çeşitli eşyalar çıktı. Çevresinde yapılan aramada çalınan çantanın bir aracın altına atılmış halde bulundu.

YAŞININ İKİ KATI SABIKAYA SAHİP

Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi\'ne getirilen şüphelinin yapılan kimlik incelemesinde 22 yaşındaki Ramazan D. olduğu tespit edildi. Ramazan D.\'nin sicil kaydı incelemesinde Bodrum İlçesi\'nde 2 işyeri hırsızlığı, Marmaris\'te 2 işyeri hırsızlığı ve Milas İlçesi\'nde adam öldürmeye teşebbüs ile bir işyeri hırsızlığı suçundan aranması olduğu tespit edildi. Poliste çeşitli suçlardan 51 kaydı bulunan Ramazan D., ifadesinde hırsızlık suçlamasını kabul etti. Poliste İşlemleri tamamlanan Ramazan D. gözaltına alındı.

TURİST ÇİFT POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ

İçinde iki cep telefonu, bir miktar para, gümüş kolye, makyaj malzemeleri bulunan çanta Maria Viktovie\'ye teslim edildi. Çantaya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Maria Viktovie, \"Bizler eşyalarımızın bulunabileceğine dair bir ihtimal vermiyorduk. Türk polisi bir anda olayı aydınlatıp, çözüme kavuşturması mutlu etti. Kısa sürede hırsızı ve eşyalarımızı bulan polise minnettarlığımızı sunuyoruz\" dedi. Valode Viktovie ise, \"Türk polisi mükemmel, teşekkür ederim\" dedi. Eşyalarını teslim alan Ukraynalı çift, polislerle tokalaşarak kaldıkları otele gitti. Ramazan D., işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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