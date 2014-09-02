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Dünya
Deutsche Welle

Ukraynalı askerler tedavi için Almanya'ya getiriliyor

Doğuda devam eden çatışmalarda yaralanan 19 Ukraynalı asker, Almanya'daki hastanelere naklediliyor.

02 Eylül 2014 16:03

Alman Ordusu'na ait Airbus tipi MedEvac askeri hastane uçaklarıyla taşınan yaralı askerlerin öğleden sonra Berlin Tegel Havaalanı'na ulaşması bekleniyor.

Yaralılardan beşi, Federal Ordu'nun Berlin'deki hastanesinde tedavi görecek. Diğer yaralıların ise Hamburg, Ulm ve Koblenz'deki diğer kurumlara sevk edilecekleri belirtildi.

Berlin, mart ayında da Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki olaylar sırasında yaralanan 40 kişinin tedavilerinin yapılabilmesi için Almanya'ya nakledilmesini sağlamıştı.

Ukrayna eski Başbakanı Yulya Timoşenko da Başbakan Angela Merkel’in davetlisi olarak bel fıtığı tedavisini Berlin'de yaptırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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