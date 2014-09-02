Ukraynalı askerler tedavi için Almanya'ya getiriliyor

Alman Ordusu'na ait Airbus tipi MedEvac askeri hastane uçaklarıyla taşınan yaralı askerlerin öğleden sonra Berlin Tegel Havaalanı'na ulaşması bekleniyor.

Yaralılardan beşi, Federal Ordu'nun Berlin'deki hastanesinde tedavi görecek. Diğer yaralıların ise Hamburg, Ulm ve Koblenz'deki diğer kurumlara sevk edilecekleri belirtildi.

Berlin, mart ayında da Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki olaylar sırasında yaralanan 40 kişinin tedavilerinin yapılabilmesi için Almanya'ya nakledilmesini sağlamıştı.

Ukrayna eski Başbakanı Yulya Timoşenko da Başbakan Angela Merkel’in davetlisi olarak bel fıtığı tedavisini Berlin'de yaptırmıştı.