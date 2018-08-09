Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen TIR'da kaçak sigara ele geçirildi

Sonat Kerem / Kiev, 9 Ağustos (DHA) - Ukrayna-Türkiye hattında taşımacılık yapan TIR\'da, 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ukrayna’nın Odessa ili sınırlarındaki Çernomorsk Limanı’nda, narkotik arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bir TIR’da detaylı arama yapıldı.

Güvenlik güçleri, Türkiye’ye yük taşıyan TIR’da, gizli bölme içerisine yerleştirilmiş, elektronik sigara cihazlarında kullanılan yedi bin paket Ukrayna bandrollu sigara ele geçirdi.

Yakalanan sigaraların toplam piyasa değerinin yaklaşık 265 bin grivna (9 bin 800 dolar) olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

- TIR\'ın gizli bölmesine gizlenen sigaraların ortaya çıkarılması