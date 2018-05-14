Ukrayna'dan Türkiye'ye et ihracatı için izin çıktı

Sonat Kerem / Kiev, 14 Mayıs (DHA) - Ukrayna’dan Türkiye’ye sığır eti ihracatı için bir süredir devam eden görüşmelerde sona gelindiği bildirildi.

Ukrayna Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi\'nden yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Türkiye’ye sığır eti ihrcatı için gerekli izinleri aldığı belirtildi.

Türkiye Tarım Bakanlığı’ndan geçen ay Kiev’e gelen heyet ile Ukrayanlı yetkililer arasında konuyla ilgili görüşmelerde bulunulmuştu.

Türkiye’den Ukrayna’ya gelen uzmanların ülkedeki sığır eti üretimi üzerindeki devlet kontrolüyle ilgili denetimlerde bulunduğu, ayrıca Türkiye’ye et ihracatı yapmayı planlayan Ukraynalı işletmeleri denetlediği kaydedildi.

Ukrayna’dan Türkiye’ye et ihracatı için gerekli sertifikalar ve standartlarla ilgili onay işlemlerinde de son aşamada olunduğu belirtildi.