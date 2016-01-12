Ukrayna'dan Rusya'ya: Terlikle ezilmesi gereken böcekler

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun danışmanı Yuriy Biryukov'un, "Ruslar bütün tatil yerlerini istila ediyor, onlar terlikle ezilmesi gereken böcekler" ifadelerine, cevap veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söylenenlerin Hitler'le benzerlik taşıdığını belirterek, "Böyle insanların Ukrayna yönetimine ne şekilde danışmanlık hizmeti verip yardım ettikleri konusundaki sorularımı bir tarafa bırakıyorum" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun danışmanı Yuriy Biryukov, "böcek" benzetmesiyle Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir diplomatik krize neden oldu.

"Rus turistlerden nefret etmiyorum, onlara karşı böceklermiş gibi tiksinti duyuyorum”

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun danışmanı Yuriy Biryukov, Facebook hesabından yaptığı bir açıklamada, kendi kendine sorduğu "Ruslardan nefret etmenin gerekli olup olmadığını" sorusuna, “Rus turistlerden nefret etmiyorum, onlara karşı minik zararlı bir böceklermiş gibi tiksinti duyuyorum.” yanıtını verdi. Ülkede yeni bir diplomatik skandala imza atan danışman, yorumunda ayrıca Ruslar için "terlikle ezilmesi gereken böcekler" ifadesini de kullandı.

"Ne korkunç bir gerçektir ki, tarih, kendisini görmezden gelenlerle alay eder"

Biryukov’un bu sözlerine Rusya’dan tepki gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Böyle insanların Ukrayna yönetimine ne şekilde danışmanlık hizmeti verip yardım ettikleri konusundaki sorularımı bir tarafa bırakıyorum. Burada daha önemli bir konu var: Halkların bitki ve hayvan türleriyle karşılaştırılması, yeni bir şey değildir" diyerek, Biryukov’un bu sözlerinin, Hitler’in Ukraynalılar hakkında yapmış olduğu konuşmaları çağrıştırdığını söyledi.



Nazi Almanyası ile ilgili bir kitaba atıfta bulunan Zaharova, Hitler’in, Nazi işgalindeki Sovyet topraklarında Ukrayna devletinin kurulması konusundaki önerilere, "Slavların tavşanlara benzediklerini ve kendi hallerine bırakıldıklarında bir düzen kuramayacakları" yanıtını verdiği örneğine değindi. Zaharova, "Ne korkunç bir gerçektir ki, tarih, kendisini görmezden gelenlerle alay eder" dedi.