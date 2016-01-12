T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya: Terlikle ezilmesi gereken böcekler

"Rus turistlerden nefret etmiyorum, onlara karşı böceklermiş gibi tiksinti duyuyorum”

12 Ocak 2016 02:37

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun danışmanı Yuriy Biryukov'un, "Ruslar bütün tatil yerlerini istila ediyor, onlar terlikle ezilmesi gereken böcekler" ifadelerine, cevap veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söylenenlerin Hitler'le benzerlik taşıdığını belirterek, "Böyle insanların Ukrayna yönetimine ne şekilde danışmanlık hizmeti verip yardım ettikleri konusundaki sorularımı bir tarafa bırakıyorum" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun danışmanı Yuriy Biryukov, "böcek" benzetmesiyle Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir diplomatik krize neden oldu. 

 

"Rus turistlerden nefret etmiyorum, onlara karşı böceklermiş gibi tiksinti duyuyorum”

 

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun danışmanı Yuriy Biryukov, Facebook hesabından yaptığı bir açıklamada, kendi kendine sorduğu "Ruslardan nefret etmenin gerekli olup olmadığını" sorusuna, “Rus turistlerden nefret etmiyorum, onlara karşı minik zararlı bir böceklermiş gibi tiksinti duyuyorum.” yanıtını verdi. Ülkede yeni bir diplomatik skandala imza atan danışman, yorumunda ayrıca Ruslar için "terlikle ezilmesi gereken böcekler" ifadesini de kullandı. 

 

"Ne korkunç bir gerçektir ki, tarih, kendisini görmezden gelenlerle alay eder"

 

Biryukov’un bu sözlerine Rusya’dan tepki gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Böyle insanların Ukrayna yönetimine ne şekilde danışmanlık hizmeti verip yardım ettikleri konusundaki sorularımı bir tarafa bırakıyorum. Burada daha önemli bir konu var: Halkların bitki ve hayvan türleriyle karşılaştırılması, yeni bir şey değildir" diyerek, Biryukov’un bu sözlerinin, Hitler’in Ukraynalılar hakkında yapmış olduğu konuşmaları çağrıştırdığını söyledi. 

Nazi Almanyası ile ilgili bir kitaba atıfta bulunan Zaharova, Hitler’in, Nazi işgalindeki Sovyet topraklarında Ukrayna devletinin kurulması konusundaki önerilere, "Slavların tavşanlara benzediklerini ve kendi hallerine bırakıldıklarında bir düzen kuramayacakları" yanıtını verdiği örneğine değindi. Zaharova, "Ne korkunç bir gerçektir ki, tarih, kendisini görmezden gelenlerle alay eder" dedi.

ETİKETLER

Mariya ZaharovaYuriy Biryukovrusyaukraynahamam böcekleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24