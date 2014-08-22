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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'dan Rusya'ya 'işgal' tepkisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yarın Ukrayna'ya yapacağı ziyaret öncesi Moskova ile Kiev arasındaki gerginlik had safhaya çıktı.

22 Ağustos 2014 20:00


Günlerdir sınırda bekletilen Rusya yardım konvoyu Ukrayna topraklarına girdi. Ukrayna, konvoyun ülkeye girişini işgal olarak niteledi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) yetkililerinin verdiği bilgiye göre, sınırda bekleyen 300 kamyondan 70 kadarı Kiev yönetiminin izni olmaksızın giriş yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, "Kiev yönetiminin oyalamasına daha fazla tahammülümüz kalmadı. Rusya, harekete geçme kararı aldı" dedi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgisi dahilinde hareket edildiğini kaydetti.

Ukrayna iç istihbarat teşkilatı Ulusal Güvenlik Servisi (SBU) sorumlusu Valentin Nalvaçhenko, "Sınırdan yardım kisvesi altında askeri araç soktular" iddiasında bulundu. Kiev hükümetince yapılan açıklamada, gelişme, uluslararası hukunun ihlali olarak tanımlandı. Açıklamada, "Kamyonların yükü hakkında ne Ukrayna hükümeti ne de Kızıl Haç bilgi sahibidir" denildi.

Kızıl Haç tarafından Moskova'da yapılan açıklamada ise konvoya kurumun uzmanları tarafından refakat edilmediği vurgulandı. Açıklamada, karara gerekçe olarak bölgedeki güvenlik koşulları gösterildi.

'Merkel Planı' önerisi

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel yarın krizin patlak vermesinden bu yana ilk kez Ukrayna'ya gidecek. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Merkel'in ziyaretiyle zor zamanda destek mesajı vermeyi amaçladığını" söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya için yürürlüğe konulan Marshall Planı'nın bir benzerinin ülkesi için uygulanabileceğini bildirdi. Ukraynalı bakan, plana "Merkel Planı" adı verilmesini önerdi.

Almanya Federal Meclisi eski Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ruprecht Polenz, "Rusya'nın tavrının krizi yatıştırmaktan uzak olduğunu" söyledi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) dış politika uzmanı Niels Annen, "Ukrayna'nın bağımsızlığının ihlal edildiğini" açıkladı. Yeşiller Partisi'nden Omid Nouripour da "Halkın ihtiyaçları Putin'in umrunda değil. Öyle olsaydı ayrılıkçılara verdiği desteği keserdi" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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