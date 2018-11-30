Ukrayna'dan Rus erkeklerine giriş yasağı

Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi'nde yaşanan gerginliğin ardından Kiev yönetimi,16-60 yaş aralığındaki Rus erkeklerin ülkeye girişine kısıtlama getirdi. Kısıtlamanın sıkıyönetim boyunca geçerli olacağı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşmesi sonrası açıklama yapan sınır kontrol yetkilisi Petro Tshykal, "Bugün itibarıyla yabancıların girişlerine kısıtlama getirildi. İlk olarak Rusya'dan 16 ila 60 yaş aralığındaki erkeklerin girişine izin verilmeyecek" dedi.

Poroşenko ise insani durumlar dışında Rusya'dan erkeklerin ülkeyi ziyaretine sınırlama getirildiğini vurguladı. Poroşenko bu önlemi Rusya'nın topraklarında özel ordular kurmasının önüne geçmek için aldıklarını söyledi. Ukrayna'nın hamlesi Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırmaya başladığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

Ukrayna'nın kararına ilişkin Moskova'dan ilk değerlendirme Rus siyasetçi Frants Klintsevic'ten geldi. Klintsevic, Rusya'nın Ukrayna'ya benzer bir kısıtlama getirmeyi planlamadığını söyledi.

Kiev yönetimi bu hafta içerisinde sınır bölgelerinde sıkıyönetim ilan etmişti. Sıkıyönetim, Rusya'ya kara sınırı ile Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı olan 10 bölgede 30 gün boyunca geçerli olacak.

Trump Putin'le görüşmeyecek

Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik sürerken, G20 zirvesi için Arjantin'de olan ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşmesini iptal ettiğini açıkladı.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kararına Ukrayna krizini gerekçe göstererek, "Putin'le önceden planlanan Arjantin'deki görüşmemi iptal etmenin ilgili tüm taraflar açısından en iyisi olacağına karar verdim. Bu durum çözülür çözülmez yine anlamlı bir zirveyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Trump'ın görüşmeyi iptal kararına ilişkin Rus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise hamlenin arkasında ABD'nin iç politikasına yönelik konular olduğuna inanıldığı belirtildi.

Daha fazlasını okumak için: Trump Putin ile görüşmesini iptal etti

Ne olmuştu?

Rusya donanmasına ait gemiler, geçen Pazar günü Kırım Yarımadası'nda Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı civarında seyreden Ukrayna donanmasına ait üç gemiyi "karasularını ihlal ettiği" gerekçesiyle ateş açarak durdurmuş ve üç gemiyi içindeki mürettebat ile alıkoymuştu.

Moskova, Batılı ülkelerden gelen Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması çağrılarına olumlu yanıt vermeyerek, 24 denizci gözaltına almıştı. Denizcilerin, iki ay boyunca gözaltında tutulacağı açıklanmıştı.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı grupları destekleyen Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon, Moskova'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakı ile yükselmişti. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar sonucu yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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DW,AFP/ÖA,GA

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