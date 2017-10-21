Ukrayna'dan getirdiği koyunlarla ticarete atıldı, yıllık cirosu 1.5 milyona ulaştı

Fatih YILMAZ/NİKSAR(Tokat), (DHA)- TOKAT\'ın Niksar İlçesi\'nde 47 yaşındaki Hayati Sevinç, 7 yıl Ukrayna\'da ticaret yaptıktan sonra memleketine döndü. 3 dönümlük arazi içerisinde 300 Romanov cinsi koyun ile üretime başladı. Şu an 20 dönümlük arazİide 5 bin 500 metrekare kapalı alanda koyun üreterek, Türkiye genelinde 30 kente satış yapan Sevinç\'in yıllık cirosu 1.5 milyon liraya ulaştı. Hayati Sevinç koyunların tek seferde 3-4 yavru verdiğini ve üreticiler için ekonomik kazanç sağladığını belirterek, \"Şu anda Türkiye\'de en iyi ticaret kapılarından bir tanesi \'Romanov\' üreticiliği\" dedi.

Niksar\'da oturan evli ve 3 çocuk babası Hayati Sevinç, 7 yıl önce inşaat sektöründe ticaret yapmak için Ukrayna\'ya gitti. Orada 5 yıl kalan Sevinç\'in dikkatini, Romanov cinsi koyunlar çekti. Daha sonra memleketine dönen Hayati Sevinç, koyun yetiştiriciliği işine girmeye karar verdi. Ardından Ukranya\'dan Romanov cinsi 300 koyun getiren Sevinç, bu koyunları kendine ait 3 dönüm arazide beslemeye başladı. Hayati Sevinç, daha sonra sayıları hızla artan koyunlar için ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Köklüce Köyü\'nde 20 dönümlük arazi satın alarak Avrupa standartlarına uygun koyun yetiştirmek amacıyla tesis kurdu. Sayıları 3 yılda 5 bine ulaşan koyunlar yetiştiricilerden yoğun talep gördü. Piyasanın ihtiyacını karşılamakta zorlanmaya başlayan Sevinç\'in yıllık cirosu da 1.5 milyon liraya ulaştı.

\"PARA KAZANMAYI BİLEN \'ROMANOV\' ALIYOR\"

\'Romanov\' cinsi koyunların 13 ayda iki kez doğum yaptığını söyleyen Hayati Sevinç, \"Her doğumda 3 veya 4 kuzu veriyor. Yani 13 aylık dönemde 1 koyun 6- 8 kuzu veriyor. Ekonomik getirisi çok fazla. Bizim yerel koyunumuz \'Karayaka\' yılda 1 kuzu veriyor. Bu hayvanı bölgeye tanıtmak gerekiyor. Bunu 3 yıldır yapıyoruz. Hem ekonomik olarak hem ülkemize hayvan sayısı açığının kapanması açısından bu koyunları tercih etmek lazım. Anaç koyun satış fiyatlarımız 2 bin 500 lira, kuzu satış fiyatlarımız bin 500 lira, dişiler için bu geçerli. Bu işi akıllı kişiler tercih ediyor. Yani işi yakalayanlar, sanayiciler, bu işten para kazanmayı bilen insanlar şiddetle Romanov alıyorlar. Şu anda Türkiye\'de en iyi ticaret kapılarından bir tanesi Romanov üreticiliğidir.\"

Yoğun istek nedeniyle anaç koyun sayısını yükseltemediklerini söyleyen Hayati Sevinç, şöyle konuştu:

\"Bu hayvanlar sütçül değil. Çok doğum yaptığı için ancak kendi kuzularını besleyebiliyor. Fakat yerel koyunlardaki sütteki yağ oranı yüzde 3, Romanov koyunun sütteki yağ oranı yüzde 7.8\'dir. Yani bu bizim \'Kömüş ineği\' dediğimiz mandanın sütü ile eşdeğer. Zaten o özelliğinden dolayı kuzularını besleyebiliyor. Eti dünyanın en kaliteli etine sahip bir hayvan. Kuyruksuz olduğu için eti yağsız, kokusuz. Türkiye\'de bayanlar özellikle koyun eti koktuğu için yemezler ama bu hayvanın eti kokusuz olduğu için tadanlar bir daha vazgeçemiyor.\"



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