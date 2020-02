Ukrayna'daki Türk kızları cinayeti soruşturması: Ukrayna'dan delil ve belgeler istenecek

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) UKRAYNA\'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hüsnü Can Çökmez (21) ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Ukrayna\'daki adli makamlardan istinabe yoluyla cinayete ilişkin delil ve belgelerin istenmesi için girişimlerin başlatıldığı öğrenildi.

Şüpheli Çökmez\'in cinayetin işlendiği evden aldığı ve Türkiye\'de sattığı belirtilen 4 bilgisayarında incelemeye başlandığı belirtildi.

Ukrayna’nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi’ni (22) öldürdüğü iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hüsnü Can Çökmez\'le (21) ilgili soruşturma devam ederken, soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Ukrayna\'daki adli makamlardan istinabe yoluyla delil ve belgelerin istenmesi için girişimlerin başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca şüpheli Hüsnü Can Çökmez\'in, cinayetin işlendiği evden aldığı ve Türkiye\'ye getirip sattığı belirtilen 4 bilgisayara el konularak adli makamlarca incelendiği öğrenildi. Şüpheli Hüsnü Can Çökmez, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'na göre Türk vatandaşı olduğu için iade edilemeyeceğinden de yargılamasının Anadolu Adliyesi\'nde yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan şüpheli Hüsnü Can Çökmez\'in Türkiye’ye girişinden itibaren temasta bulunduğu kişiler de araştırılırken, soruşturma kapsamında hayatını kaybeden Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi’nin ailelerinin beyanlarının alınması için bulundukları illere talimat yazıldığı kaydedildi. Ailelere kızlarının daha önceden Hüsnü Can Çökmez ilgili herhangi bir şikayetinin olup olmadığının sorulacağı bilgisine ulaşıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ukrayna\'da şüpheli Çökmez\'in, tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi\'ni (22) öldürdükten sonra Türkiye’ye kaçtığı belirlenmişti. Geçtiğimiz Cumartesi günü Pendik Kurtköy Mezarlığı’nda yakalanan Çökmez\'in sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, ‘Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme\" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.