Ukrayna'daki siber saldırı yayılıyor

Yaklaşık altı hafta önce küresel çapta etkili olan siber saldırının ardından Salı günü yeni bir saldırının daha düzenlendiği bildirildi. Fidye yazılımı kullanıldığı belirtilen siber saldırılar önce Ukrayna'da başladı.

Ukrayna'nın ardından Rusya, Danimarka, Almanya, İngiltere, Fransa merkezli birçok şirketin siber saldırıdan etkilendiği belirtildi.

Siber saldırının en fazla etkilendiği ülke Ukrayna oldu. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Çernobil'deki enerji santralinin gözetleme sisteminin ağ bağlantısının askıya alındığı ve santraldeki yetkililerin radyasyon ölçümlerini manuel yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Ülkede ayrıca çok sayıda bankanın da saldırıdan etkilendiği açıklandı. Kiev'deki Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, birçok bankanın belirli hizmetleri sunamadıkları belirtildi. Kiev'deki havalimanında uçuş panoları devre dışı kalırken, Kiev metrosunda yolcuların bilet otomatlarını kullanamadıkları açıklandı.

Birçok uluslararası şirket, tedbir amaçlı olarak güvenlik önlemleri aldıklarını duyurdu. Fidye yazılımdan etkilenenler arasında Danimarkalı gemicilik şirketi Maersk, Rus petrol şirketi Rosneft, İngiliz reklam şirketi WPP, Fransız sanayisinin önde gelen şirketlerinden Saint-Gobain ve ABD'li ilaç şirketi Merc'in de yer aldığı bildirildi.

Alman Federal Bilişim Güvenliği Dairesi (BSI), Alman şirketlerinin de siber saldırının hedefi olduğunu açıkladı. Kamu yayıncılık kuruluşu NDR, Nivea üreticisi Beiersdorf'un da fidye yazılımdan etkilendiğini duyurdu.

WannaCry ile benzerlikler tespit edildi

Federal Bilişim Güvenliği Dairesi'nden yapılan açıklamada, saldırının, hızı ve yayılma derecesi bakımından Mayıs ayında düzenlenen ve 150 ülkede bilgisayar sistemlerini etkileyen WannaCry adlı fidye yazılımın kullanıldığı saldırıyla benzerlik gösterdiği belirtildi. WannaCry adlı zararlı yazılımın etkilediği bilgisayarlardaki veriler şifrelenmiş, verilerin yeniden kullanılabilmesi için kullanıcılardan fidye talep edilmişti.

İlk belirlemelere göre, bu kez Petya adlı yazılımın kullanıldığı tahmin ediliyor. Federal Bilişim Güvenliği Dairesi'nin açıklamasında, bu yazılımın da tıpkı WannaCry gibi Windows işletim sistemindeki güvenlik açığını kullandığını, bunun yanı sıra bilgisayar ağındaki yönetim araçlarını kullanarak yayıldığı belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/dpa/GA/JD