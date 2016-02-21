Ukrayna'daki Maidan olayları anmasında bazı göstericiler Kiev'deki Rus bankalarına saldırdı

Eylemlerin ilk başlangıç noktası olan Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi gösterilerde hayatını kaybedenleri anarak çevredeki Rus bankalarına saldırdı. Yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği olayların ikinci yıldönümünde, hayatını kaybedenleri anma töreni sırasında bir grup protestocu, Kiev’deki Rus bankalarına saldırdı.

Radikal'in haberine göre, güvenlik güçlerinin çembere aldığı bankalara taş atan protestocular, daha sonra bankaların içine girdi. Camları ve kapıları kıran kalabalık, banka içindeki bilgisayar ve eşyalara zarar verdi. Bankaların içinin talan edildiği eylemlerde can kaybı veya yaralanma olmadı. Saldırıları, aşırı sağcı “Sağ Sektör” grubunun düzenlediği belirtiliyor.

Maidan olaylarının yıldönümü sebebiyle Ukrayna halkına seslenen Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, çatışmalara sebep olanların muhakkak cezalandırılacağını vurguladı. Suçluların adil yargılanmaları için yargı alanında ciddi reformların yapılması gerektiğini söyleyen Poroşenko, “Ukrayna’nın demokratik ülke halinde kalması için ve güvenlik güçlerinin kendi halkına karşı silah kullanmaması için sonuna kadar çalışacağım” dedi.