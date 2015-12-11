Ukrayna'da yolsuzluk yapan bürokratı çöpe attılar

Ukrayna'nın batısındaki Rivne kentinde bir bürokrat, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle öfkeli kalabalık tarafından çöp konteynerine atıldı.

Aşırı sağcılardan oluşan kalabalık kent çevresindeki ormanlık araziyi yağmalamakla suçladıkları eski Kent Meclisi Üyesi Nikolay Shershun'un bürosunu basarak dışarı çıkardı.

Shershun'u tekme darbeleri arasında bir süre şehir sokaklarında dolaştıran kalabalık daha sonra politikacıyı karga tulumba bir çöp konteynerine attı.

Öfkesini alamayan kalabalık bir süre daha konteyneri tekmelemeye devam etti. Olay yerine gelen polisin yardımıyla çöpten çıkarılan politikacı hastaneye kaldırıldı.

Nikolay Shershun şehirdeki ormanlık arazilerini yağmalamak ve yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.



Muhalifler Shershun'un ormanlarla ilgili resmi birimlere sadece kendi yakınlarını yerleştirdiğini öne sürüyor.



Ukrayna'da daha önce de iki politikacı yolsuzluk yaptıkları ve Rusya yanlısı politika izledikleri gerekçesiyle yine aşırı sağcılar tarafından hırpalanarak çöp konteynerlerine atılmıştı.