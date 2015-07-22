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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da yeni barış umudu

Ukrayna'nın doğusunda aylar süren şiddetli çatışmaların ardından taraflar, kriz bölgesinden silahların çekilmesi konusunda anlaştı.

22 Temmuz 2015 22:33


Ateşkes kararına rağmen geçen haftalarda şiddetli çatışmalara sahne olan doğu Ukrayna'da barış yönünde yeni bir adım atılıyor. Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi, kriz bölgesinin silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya vardı. AGİT ve Rusya'nın arabuluculuğunda görüşen tarafların anlaştığını AGİT Dönem Başkanı ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Daciç duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da Donbas'ta 30 kilometrelik bir hattın silahtan arındırılması kararını onayladı. Çatışma bölgelerinden Luhansk'a giden Poroşenko, burada yaptığı açıklamada oluşturulacak tampon bölgeden tüm panzerlerin ve silahlı birliklerin çekileceğini söyledi. Poroşenko, bu adımın kalıcı bir kararla sonlandırılması gerektiğini de belirtti.

Anlaşma sağlanmasının ardından Rusya yanlısı ayrılıkçılar da ilk adım olarak 100 milimetreden düşük kalibreli silahları cepheden üç kilometre öteye çektiklerini duyurdu.

Almanya memnun

Karardan memnuniyet duyduklarını belirten Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Silahların çekilmesi durumunda, bu sağlam, kalıcı bir ateşkes yönünde atılmış bir adım olacaktır" dedi. Ancak doğu Ukrayna'nın sükunetten henüz uzak olduğuna da dikkat çeken Alman yetkili, görüşmelerde atılan adımların önemli olduğunu, Donetsk ve Luhansk'daki binlerce kişiye yeniden su ulaştırılabilmesi için projeler de kararlaştırıldığını ifade etti.

Ayrılıkçıların lideri Vladislav Deynego da bu açıklamayı doğrulayarak çatışmalarda zarar gören su tesislerinin büyük olasılıkla Almanya'nın mali desteğiyle yeniden imar edileceğini söyledi.

AB'den mali destek

Öte yandan Avrupa Birliği, iflasla karşı karşıya olan Ukrayna'ya 600 milyon euro mali yardım gönderdiğini açıkladı. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Bugün yapılan ödeme Avrupa Birliği'nin zor zamanlarından Ukrayna'nın yanında olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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