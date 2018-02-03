Ukrayna'da tutuklanan Türk doktorların davası başladı 

Sonat Kerem / Kiev, 3 Şubat (DHA) - Ukrayna’da organ ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Türk doktorlar Yahya Öztel ve Hakan Tarakçıoğlu hakkındaki ön soruşturma tamamlandı. Davanın üçüncü duruşmasında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilirken tanıkların dinlenmesi için duruşma 28 Şubat tarihine ertelendi.

Kiev Svyatoşin Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında DHA’ya konuşan sanık avukatları, müvekkillerine komplo düzenlendiğini ve yargılama sürecinin adil olmadığını ileri sürdü.

Yahya Öztel ve Hakan Tarakçıoğlu, geçen sene Nisan ayında Kiev’de gözaltına alınmıştı. Organize suç örgütü kurarak organ ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan altı kişiden, iki Türk doktor dışında hepsi serbest kalmıştı.

Ukrayna vatandaşı sanıklar için 400 bin grivna (54 bin lira), Türk sanıklar için ise 32 milyon grivna (4.3 milyon lira) ve 40 milyon grivna (5.4 milyon lira) kefalet belirlenmişti. Son duruşmada hakimin bu farkı fazla bulması üzerine, Türk sanıklar için kefalet miktarı sekiz milyon grivnaya (bir milyon lira) indirildi.

“Etnik ayrımcılık yapılıyor”

Öztel ve Tarakçıoğlu’nun avukatları, müvekillerine karşı etnik ayrımcılık yapıldığını savunarak, “Yabancı ülke vatandaşı olmalarından dolayı tutuklu yargılandıkları açıkça söyleniyor. Aynı davada suçlanan Ukrayna vatandaşları ise şu an özgür. Belirlenen kefalet miktarının da hiçbir yasal dayanağı yok. Ülkemizde Türk vatandaşlarına nasıl yaklaştıklarını görüyoruz” dedi.

Organ nakli yapılan Ukraynalı bir generalin hayatını kaybetmesi sonucu Türk doktorlara karşı böyle bir komplonun kurulduğunu savunan avukatlar, “Hayatını kaybeden bu kişinin oğlu, savcılıkta görevli ve doktorları zor durumda bırakmak için uğraşıyor” dedi.

“Türkiye’de belgelerde usulsüzlük” iddiası

Savcılık iddianamesinde, zanlıların sağlık turizmi adı altında, organlarını satmayı kabul eden dar gelirli Ukrayna vatandaşlarını organ nakli için Türkiye’ye ve Filipinler’e götürdükleri öne sürülüyor. Bu şekilde ayda dört ila beş kişinin 13-15 bin dolar karşılığında organlarının alındığı, organizatörlerin ise operasyon başına 80-100 bin dolar kazanç sağlandığı iddia ediliyor. İddianamede ayrıca, Türkiye’de akraba dışı organ nakillerine onay veren Etik Kurulunda usulsüzlük yapıldığı iddiası bulunuyor. Öztel ile Tarakçıoğlu 8-15 yıl arasında hapis istemiyle yargılanıyor.

Öztel’in eşi: “Çocuklarımız için endişeleniyorum”

Zanlılardan Yahya Öztel’in eşi Oksana Öztel, DHA’ya yaptığı açıklamada, “Eşim çocuğumuzu eve getirirken gözaltına alındı. Böyle ciddi bir suçlama varsa neden suçüstü yakalamadılar? Yakalşık dört saat evimizde arama yaptılar ama hiçbir şey bulamadılar. Üç çocuğumuz 10 aydır babalarını göremiyor. Çocuklarımızın güvenliği için de endişe duyuyorum” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Avukatlar ve Yahya Öztel\'in eşinin açıklamaları.