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Dünya

Ukrayna'da tecavüze uğramış 286 kadın cesedi bulundu!

Donetsk Halk Cumhuriyeti Başbakanı, Ukrayna İçişleri’ne bağlı taburun konuşlandığı bir kentte 286 tecavüze uğramış kadın cesedi bulunduğunu 400'ünün hala kayıp olduğunu açıkladı

31 Ekim 2014 20:15

Ukrayna’da Donetsk Halk Cumhuriyeti Başbakanı Aleksandr Zakharçenko, Kiev güçlerinin konuşlandıkları Kranoarmiyesk kentinde 286 tecavüze uğramış kadın cesedi bulduklarını açıkladı. Zakharçenko yaşları 18 ile 25 arasında değişen 400 kadının halen kayıp olduklarını da ekledi.

Rus haber ajansı Ria Novosti'nin haberine göre, Zakharçenko, “Yaşları 18’le 25 arasında değişen 400 kadın, Kiev güçlerinin konuşlandığı Krasoarmiesk civarında kayboldu. Burada tecavüze uğramış 286 kadın cesedi bulduk” şeklinde konuştu.

Krasnoarmiyesk kenti Donetsk’ten yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Burada Ukrayna İçişleri Bakanlığına bağlı Dnipro Taburu’nun faaliyet gösterdiği biliniyordu. Bu tabura bağlı askerler daha önce ülkenin güneydoğusundaki sivilleri infaz etmekle suçlanmıştı.

 

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