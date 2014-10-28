Moskova, Ukrayna'daki ayrılıkçıların seçimini tanıyacak

Ayrılıkçıların kontrolü altındaki bölgelerde 2 Kasım'da parlamento ve başkanlık seçimleri yapılacak. Ukrayna seçimlerini tanıyan Rusya, ayrılıkçıların seçim sonuçlarını da tanıyacağını ilan etti. Moskova yanlısı ayrılıkçılar tek taraflı olarak Donetsk ve Lugansk "Halk Cumhuriyetleri"ni kurduklarını ilan etmiş, her iki oluşumun dah sonra "Novorossiya (Yeni Rusya) Federal Devleti" adı altında birleştiği açıklanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "İzvestiya" gazetesinde bugün yer alan demecinde, ayrılıkçı gruplarca düzenlenen seçimlerin kararlaştırıldığı gibi düzenlenmesini umduğunu söyledi.

'Ayrılıkçı otoriteler meşruiyet kazanıyor'

Seçimlerin Donetsk ve Lugansk'taki otoritelerin meşruiyet kazanması açısından önem taşıdığını vurgulayan Lavrov, bunun, Minsk'te imzalanan ateşkes sözleşmesince de güvence altına alındığını savundu.

"Elbette seçim sonuçlarını tanıyacağız" diyen Lavrov, "halkın iradesinin özgür bir şekilde tecelli etmesini, dışarıdan herhangi bir müdahalenin de yapılmamasını" istedi.

Ukrayna'da geçen pazar günü yapılan erken genel seçimde Devlet Başkanı Petro Poroşenko liderliğindeki ittifak ile Başbakan Arseniy Yatsenyuk'un başında bulunduğu Halk Cephesi Partisi zaferle çıkmıştı.

Ayrılıkçıların liderlerinden Andrey Purgin, "seçimlerin savaş atmosferinde, insanları korkutarak yapıldığını" söylemiş, Donetsk ve Lugansk'ın geniş kesimlerinde oylamaya izin verilmediğini açıklamıştı. Ayrılıkçılar, Petro Poroşenko'nun işbaşına geldiği mayıs ayındaki devlet başkanlığı seçimini de tanımıyor.