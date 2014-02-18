Ukrayna'da tansiyon yeniden yükseldi



Başkent Kiev'de, iktidar partisinin binası önünde toplanan protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Ölü sayısı hakkında farklı açıklamalar yapılıyor. Sağlık ekipleri sokak çatışmalarında bir kişinin öldüğünü duyururken, insan hakları örgütleri sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden en az dört hükümet karşıtının açılan ateş sonucu öldürüldüğünü iddia ediyor.

Milletvekili Oleg Zarjov hükümet karşıtı göstericilerin, Kiev'in merkezinde yer alan parti binasını kuşatmaya ve ateşe vermeye çalıştıklarını öne sürdü. Protestocuların eylemleri üzerine polisin harekete geçtiği ve ateş açtığı gelen haberler arasında yer alıyor. Milletvekili, iki kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, itfaiye yetkililerinin de binanın çatısına sığınan en az 15 kişiyi güvenli yerlere taşıdıkları bildiriliyor.

Muhalifler, Ukrayna özel harekat polisi Berkut'un göstericileri başlarından ve kalplerinden hedef alarak ateş açtığını ve ölümlerden sorumlu olduklarını öne sürüyor. Muhalifler arasında yer alan tanınmış isimlerden doktor Olga Bogomolez de hayatını kaybeden üç kişinin geçici olarak kurulan hastaneye taşındığını, ayrıca çok sayıda kişinin de yaralı olduğunu açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise haftalar sonra yeniden yoğunlaşan hükümet karşıtı gösterilerde, silahlı protstocuların güvenlik görevlilerini hedef aldığı açıklamasında bulundu. Bakanlığın verdiği bilgilere göre, çatışmalarda en az 37 memur yaralandı.

Almanya'dan şiddete son çağrısı

Pazartesi günü Ukraynalı muhalifler Vitali Klitçko ve Arseni Yatsenyuk'u ağırlayan Almanya, Ukrayna'ya şiddeti sonlandırma çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki taraflara seslenerek, yeniden şiddete dönmenin, Ukrayna'yı iyi bir geleceğe taşımanın yolu olmadığını kaydetti.