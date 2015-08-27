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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da silahlar öğrenciler için susuyor

Ukrayna'nın okulların açılması barışa vesile oldu. Çatışmalara 1 Eylül’de son verilecek.

27 Ağustos 2015 14:03


Ukrayna'nın doğusunda çatışan Moskova yanlısı ayrılıkçılarla Kiev hükümeti, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) arabuluculuğunda Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'te biraraya geldi.

AGİT temsilcisi Martin Sajdik, ateşkesin 6 ay önce üzerinde anlaşmaya varılan barış planının önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Toplantıda Moskova yanlısı ayrılıkçıları temsil eden Denis Puşilin, kalibresi 100 milimetreden küçük silahların çatışma bölgesinden çekilmesini düzenleyen belge taslağı üzerindeki pazarlıkta ilerleme kaydedildiğini açıkladı. AGİT gözlemcilerine göre ağır silahların çekilmesi henüz tamamlanmadı.

Şubat ayında devreye giren sürekli ihlal ediliyor, hemen her gün taraflardan çatışma haberleri geliyordu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine pazartesi günü Berlin'de yapılan toplantıda Minsk sürecini canlandırma imkânları ele alınmış, zirveye Rusya'nın çağrılmamış olması dikkat çekmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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