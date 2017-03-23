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Dünya

Ukrayna'da silah deposunda patlama; 20 bin kişilik kasaba tahliye ediliyor!

İlk belirlemelere göre, kundaklama nedeniyle patlamaların yaşandığı tahmin ediliyor

23 Mart 2017 14:47

Ukrayna'nın Balakliya kenti yakınlarında büyük bir cephanelikte bir dizi patlama oldu. Yetkililer olayı sabotaj olarak nitelerken Balakliya kenti ve çevresinde yaşayan yaklaşık 20 bin kişinin tahliyesine başlandı. Patlamalardan dolayı yakınlardaki evlerin camları kırıldı.

Gece saat 03.00 sularında bölgeden patlama haberleri gelirken, ilçede yaşayan binlerce kişinin tahliye edildiği açıklandı. Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan kişilerin olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi vermedi. İlk belirlemelere göre yangının kundaklama nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor. Şehirden kaçmak isteyen yüzlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu.

Aralık 2015'te de askeri tesisi
ateşe verme girişimi olmuştu

Cephanelik Ukrayna'nın çatıştığı Rusya yanlısı gruplara 100 kilometre mesafede bulunuyor. Silah deposunda, aralarında ağır silah ve füzelerin bulunduğu binlerce tonluk askeri muhimmat tutuluyordu. Ukrayna ordusu silahların bulunduğu alanın 350 hektara yayıldığını açıkladı. Depodaki harp malzemeleri çatışma bölgesindeki askeri birimlere takviyede kullanılıyor. Aralık 2015'te de askeri tesisi ateşe verme girişimi olmuştu. Kurtarma ekipleri Balakliya ve çevre köylerde yaşayan insanları tahliye etmek için çalışmalara başladı.

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