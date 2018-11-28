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Dünya

“Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmesi seçimlerin ertelenmesine izin verebilir”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Kasım (DHA) - Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Ukrayna Devlet Başkanı Petr Poroşenko’ya göre “sıkıyönetimin seçimlerin ertelenmesine izin verebileceğini” söyledi

28 Kasım 2018 17:33

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Kasım (DHA) - Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Ukrayna Devlet Başkanı Petr Poroşenko’ya göre “sıkıyönetimin seçimlerin ertelenmesine izin verebileceğini” söyledi.
Şvıtkin, RT ajansına yaptığı açıklamada “Poroşenko seçimlerde kazanamayacağını biliyor. Ona göre sıkıyönetimin getirilmesi seçimlerin ertelenmesine izin verebilir ve radikal seçmenlerin bir kısmını harekete geçirebilir. Ancak, Ukraynalıların ezici çoğunluğu rehin olduklarının farkında. Poroşenko aslında kendi halkına savaş ilan etti, sıkıyönetimi empoze etti, çünkü seferberlik hazırlığını kastediyor” dedi.
Şvıtkin, Ukrayna Devlet Başkanı’nın ifadelerinin “Ukrayna halkının dikkatini seçim kampanyalarından uzaklaştırmayı” hedeflediğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:
”Belki Poroşenko bu tür ifadelerle Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinin dikkatini çekmek istiyor. Ama onlar, Ukrayna’nın şefleri olarak bu ülkenin faaliyetlerini durdurmalı ve gerginliği hafifletmeye zorlamalılar, çünkü bu durum er ya da geç ABD ve Avrupa’ya çarpabilir.”

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