Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmesi gündemde

Sonat Kerem / Kiev, 26 Kasım (DHA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya’nın Ukrayna gemilerine ateş açması üzerine ülkede sıkıyönetim ilan edilmesi önerisini destekledi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Kerç Boğazı’nda Rusya’nın Ukrayna gemilerine ateş açması üzerine ülkede 60 gün süreliğine sıkıyönetim (savaş hali) ilan edilmesi önerisinde bulundu. Devlet Başkanı Poroşenko’nun desteklediği önerinin parlamentoya sunulacağı bildirildi.

Poroşenko, “Sıkıyönetime geçme önerisini destekleme kararı veriyorum. Ukrayna Parlamentosuna başvurulacak” açıklamasında bulundu.

Ukrayna’da yasalara göre sıkıyönetim (savaş hali) ilanı, sokağa çıkma yasağı, şahıslara ve hanelere yönelik aramalar, medyada sansür, gösteri ve seçim yasakları uygulanmasına imkan tanıyor. Sıkıyönetim halinde özel ve tüzel kişilerin mal varlıklarına el konulabildiği gibi, ülkede yaşayan Ukrayna vatandaşlarına ve yabancı ülke vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar getirilebiliyor.