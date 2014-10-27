Ukrayna'da seçimin galibi AB yanlıları



Resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde AB yanlısı iktidar partileri zafer kazandı. Devlet Başkanı Petro Poroşenko liderliğindeki ittifak ile Başbakan Arseniy Yatsenyuk'un başında bulunduğu Halk Cephesi Partisi başa baş gidiyor. Her iki parti de sayımı tamamlanan geçerli oyların yüzde 21'ini aldı.

Poroşenko, yeni hükümeti kurmak için müzakerelere başlandığını açıkladı. Gözlemciler, Poroşenko ittifakı ile Halk Cephesi Partisi'nin koalisyona devam etmesini, Yatsenyuk'un yeni kabinede de başbakan olarak görev almasını bekliyor.

Seçimin sürprizi ise Rusya yanlısı Muhalefet Cephesi'nden geldi. Yuriy Boyko liderliğindeki oluşum, yüzde 9,6 oy oranıyla barajı aşarak parlamentoya girmeyi garantiledi.

Moskova ve ayrılıkçıların tepkisi

Bu arada Rusya Ukrayna'da yapılan seçim sonuçlarını tanıdıklarını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigori Karasin, seçim öncesi yürütülen kampanyayı ise "kirli ve sert" ifadesiyle eleştirdi.

Karasin, "yeni yönetimin toplumun temel sorunlarının çözümüne katkı sağlamasını umduğunu" söyledi. Kiev'i toplumun tüm kesimleri ile diyalog sürecini başlatmaya çağıran Karasin, bölge temsilcileri ile doğrudan iletişim kurulmasını istedi.

Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıların liderlerinden Andrey Purgin, "seçimlerin savaş atmosferinde, insanları korkutarak yapıldığını" söyledi. Donetsk ve Lugansk'ın geniş kesimlerinde oylamaya izin verilmediğini kaydeden Purgin, Kiev'de işbaşına gelen yeni yönetimle ülkenin geleceği üzerine görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

Ayrılıkçı bölgeler, 2 Kasım'da kendi parlamento ve başkanlık seçimlerini yapmaya hazırlanıyor.