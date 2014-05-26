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Dünya

Ukrayna'da ordu Donesk Havaalanı'na operasyon düzenledi

Ukrayna ordusu, Rus yanlılarının işgal ettiği Donesk Havaalanı'na operasyon düzenledi

26 Mayıs 2014 21:45

Ukrayna ordusu, Rusya yanlısı ayrılıkçıların işgal altında tuttuğu Donetsk havaalanına hava operasyonu düzenledi. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, operasyona paraşütçü birlikleri taşıyan Mi-8 askeri helikopterlerin yanı sıra SU-25 ve MiG-29 savaş uçaklarının katıldığı duyuruldu. 

Bölgedeki AFP muhabiri, Ukrayna helikopterlerinin, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi 900 milyon dolar harcama yapılarak yenilenen Sergey Prokofiev Uluslararası Havalimanı'nın ana terminal binasını vurduğunu bildirdi. 

Hürriyet’te yer alan habere göre, bölgede top ateşi ve silah sesleri duyulurken, havaalanının üzerinden dumanlar yükseldiği görüldü. Havaalanının basın bürosundan bu sabah yapılan açıklamada, Rusya yanlısı silahlı kişilerin saat 03.00 civarında havaalanına girdiği, herhangi bir çatışma veya saldırının olmadığı açıklanmıştı. Açıklamada, havaalanındaki tüm uçuşların saat 07.00'dan itibaren iptal edildiği duyurulmuştu. 

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