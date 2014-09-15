Ukrayna'da NATO tatbikatı başladı



Polonya sınırı yakınlarındaki Lviv'de yapılan 'Rapid Trident' (Çevik Zıpkın) tatbikatı 11 gün sürecek.

ABD liderliğinde yapılan tatbikata 15 ülkeden bin 200 asker katılıyor. Tatbikata asker gönderen ülkeler arasında Ukrayna, ABD, Almanya, Polonya, Kanada ve Norveç başı çekiyor. Manevraları NATO yetkilileri de yerinde izliyor.

Ukrayna ordusundan Albay Alexander Spivak, Rusya ile doğuda devam eden ihtilafa işaret ederek, "Karşımızda dünyanın en güçlü ordularından biri ve nükleer silahlar var" dedi.

Ukrayna yönetimi Rus askerlerinin Ukrayna topraklarında ayrılıkçıların safında savaştığını ileri sürüyor. Moskova bu iddiaları reddediyor. Çatışmalar, taraflar arasında varılan ateşkese rağmen yer yer devam ediyor.

Rusya'dan eleştiri

Rus yetkililer, NATO tatbikatını eleştiren açıklamalarda bulundu. "Çevik Zıpkın" manevra sahası, çatışmaların yaşandığı Donbas bölgesine yaklaşık bin 200 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Ukrayna hükümetinin isteği üzerine düzenlenen tatbikatın bundan sonra her yıl tekrarlanacağı bildirildi. Tatbikat 26 Eylül'de sona erecek.