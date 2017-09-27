Ukrayna'da mühimmat deposunda yangın

Ukrayna'da salı günü ülkenin en büyük mühimmat depolarından birinde yangın çıktı. Yangının çıktığı başkent Kiev’in 200 kilometre güneyindeki Kalynivka yerleşim biriminin polis sözcüsü çarşamba günü Rus ve Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada depoda bulunan top mermilerinin birçok patlamaya neden olduğunu bildirdi.

Mühimmat deposunun 15-20 kilometre civarındaki köy ve kasabalarda yaşayan binlerce kişi tahliye edildi. Deponun etrafındaki 50 kilometre çapındaki hava sahasının uçuşa kapatıldığı aktarıldı. Kiev’e giden bir demir yolu hattı ile işlek bir caddenin de trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Kalynivka, 370 bin nüfuslu Vinnitsya kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Ukrayna Başbakanı: Yangın kontrol altında

Ukrayna hükümeti, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman "Bu kazanın en az zararla atlatılması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Vinnitsya’daki depoda yakalaşık 188 bin tonluk mühimmat bulunduğu belirtildi. Son aylarda Ukrayna’da sık sık mühimmat depolarında patlamalar meydana gelmişti. Mart ayında ülkenin doğusunda bulunan Balakliya kentinde bir silah deposunda meydana gelen yangın, günler süren patlamalara yol açmış ve bir kişi hayatını kaybetmişti. Balakliya’daki cephanelik Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeye yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunuyordu.

2014 yılında Ukrayna'da hükümet birlikleri ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında patlak veren çatışmalarda, şimdiye dek 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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dpa/afp, BD/BK