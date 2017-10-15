Ukrayna’da milliyetçiler Nazi-bağlantılı grubun 75. yılını kutladı

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Ukrayna’da aşırı sağ örgütlerin üyeleri İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi’lerle aktif bir şekilde iş birliği yapmış olan Ukrayna İsyancı Ordusu\'nun (UPA) 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle Kiev\'de yürüyüş düzenledi. Etkinliğe en fazla Ukrayna Ulusal Müfrezesi, Svoboda (Özgürlük) ve Pravy Sektor (Sağ Sektör) Partileri’nden gösterici katıldı.

Kiev kent meydanında başlayan yürüyüşte göstericiler Ukrayna otoritelerinden UOA lideri Roman Shukhevych ve Ukraynalı Ulusalcılar Örgütü Başkanı Stepan Bandera’ya kahraman statüsü verilmesini talep etti. 2. Dünya Savaşı sırasında Shukhevych ve Bandera liderliğinde UPA batı Ukrayna’da çoğu kadın ve çocuk, 76 bin ila 106 bin arasında Yahudi ve Polonyalı öldürülmüşü. Ukrayna haber ajansı UNIAN’ın verdiği bilgilere göre yürüyüşe 2 bin kişi katıldı. Fakat yürüyüşün organizatörleri katılımın onbinleri bulduğunu söylüyor.