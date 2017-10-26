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Dünya

Ukrayna'da milletvekiline bombalı suikast girişimi

*  Radikal Parti Milletvekili İgor  Mosiyçuk saldırıdan yaralı olarak kurtulurken, Mosiyçuk'un koruması hayatını kaybetti

26 Ekim 2017 04:16

*  Radikal Parti Milletvekili İgor  Mosiyçuk saldırıdan yaralı olarak kurtulurken, Mosiyçuk\'un koruması hayatını kaybetti. 

Deniz BERKTAY, Kiev(DHA)
Ukrayna\'nın başkenti Kiev\'de, muhalefetteki Radikal Parti Milletvekili İgor Mosiyçuk\'a bombalı suikast düzenlendi. Mosiyçuk saldırıdan yaralı olarak kurtulurken, Mosiyçuk\'un koruması, hayatını kaybetti. 
Kiev\'in Solomenskiy ilçesinde katıldığı bir televizyon programına katılan Mosiyçuk\'un kanalın bulunduğu binadan çıktığı sırada, patlayıcı yüklü bir motosiklet infilak etti. Patlama sonrasında, Mosiyçuk\'un koruması hayatını kaybederken, milletvekili Mosiyçuk ile siyaset bilimci Vitaliy Bala, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle iki araç ağır hasar görürken, çevredeki binalardan bazılarının camlarının kırıldığı bildirildi. 

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