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Dünya

Ukrayna'da mahkemede el bombası patladı: iki ölü, yedi yaralı

Sonat Kerem / Kiev, 30 Kasım (DHA) - Ukrayna’da bir cinayet davasının görüldüğü mahkeme salonu oğlu yargılanmakta olan bir kişinin iki el bombası atması sonucu savaş alanına döndü

30 Kasım 2017 19:35

Sonat Kerem / Kiev, 30 Kasım (DHA) - Ukrayna’da bir cinayet davasının görüldüğü mahkeme salonu oğlu yargılanmakta olan bir kişinin iki el bombası atması sonucu savaş alanına döndü. 
Ukrayna’nın Dnepropetrovsk iline bağlı Nikopol ilçesinde bir mahkeme salonunda meydana gelen patlamada iki kişi öldü, yedi kişi yaralandı. 
Oğlunun öldüğü davayla ilgili duruşmanın görüldüğü salonda iki el bombası patlatan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 
Patlamada ayrıca bir kişinin hayatını kaybettiği, üç sanığın, üç mahkeme görevlisinin ve bir sivilin yaralandığı bildirildi. (Fotoğraflar)

Görüntü dökümü:
- TV kaydı: Mahkeme binası, kırılan camlar,
- Yaralıların getirilişi ve bekleyen insanlar

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