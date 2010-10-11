T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ukrayna'da kamu personeline giyim kuşam kılavuzu

Ukrayna'da kamu personelinin nasıl giyinmesi gerektiğine ilişkin tavsiyeler içeren yeni bir dizi düzenleme, tartışma yarattı.

11 Ekim 2010 03:00

T24- Ukrayna'da kamu personelinin nasıl giyinmesi gerektiğine ilişkin tavsiyeler içeren yeni bir dizi düzenleme, tartışma yarattı.

 

Geçen hafta yayımlanan düzenlemelerde, kadınların etek boyuna ve ne kadar parfüm sürebileceklerine ilişkin tavsiyeler dahi bulunuyor.


Başkent Kiev'den David Stern'in gönderdiği habere göre Ukrayna kabinesinin başkanı Anatoly Tolstukov, gazeteciler dahil hükümetle ilişki içinde bulunan kişilerin nasıl giyinmeleri gerektiğine ilişkin çeşitli tavsiyeler içeren düzenlemeyi hükümetin internet sitesinde yayımladı.


Ancak bu düzenleme, içerdiği ayrıntılar ve uzunluğu nedeniyle tepki çekti. Düzenlemede kadın çalışanların keskin kokulu parfümleri, ancak öğleden sonraları sürebilecekleri söyleniyor.


Ayrıca kadın çalışanlara kısa, dar eteklerden; aşırı dekolteden kaçınmaları tavsiye ediliyor.
Topuklu ayakkabı yerine düz modellerin tercih edilmesi vurgulanıyor.


Erkeklere yönelik tavsiyeler ise daha basit. Pantolonların paça boyu ayakkabı hizasında, ceketlerin manşeti de avuç içine ulaşacak şekilde olacak.


Ayrıca aynı takımı iki gün üst üste giymemeleri de düzenlemede yer alan tavsiyeler arasında.
David Stern'in aktardığına göre giyim kuşam kılavuzu, yerel basında sayısız makaleye ilham kaynağı oldu.


Tasarım markalara ve vücuda oturan elbiselere olan ilgisiyle bilinen eski Başbakan Yulya Timoşenko, "yeni kurallar gereği İngiltere Kraliçesi'nin dahi parlamentodan geri çevrilebileceği" yorumunu yaptı.


(BBC Türkçe'nin haberi)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24